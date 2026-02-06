Çarşamba'da Oto Boya Ustası Yetiştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çarşamba'da Oto Boya Ustası Yetiştirilecek

06.02.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Çarşamba'da nitelikli oto boya ustası yetiştiren proje başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinde önemli bir proje hayata geçirildi. Proje ile motorlu kara taşıtları sektöründe acil ihtiyaç duyulan nitelikli oto boya ustalarının yetiştirilmesi ve istihdamının artırılması hedefleniyor.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) başvuru sahibi olduğu "Otoboya Atölye – Otomotiv Boya Eğitim Atölyesi Projesi", Okul Müdürü Mehmet Önder, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, proje ortağı Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Mehmet Dalgıç ile OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle hayata geçti. Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde aktif olan tek oto boya dalının modern ve teknolojik altyapıyla donatılması amaçlanıyor. Atölye; okul öğrencilerinin yanı sıra bu alanda eğitim veren öğretmenler, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri ve sektörde yetişmek isteyen bireyler başta olmak üzere geniş bir hedef kitleye hizmet verecek.

Proje ile otomotiv sektöründe oto boya alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek, sektördeki istihdam sorununun çözümüne katkı sağlanacak. Aynı zamanda meslek liselerinin kuruluş amaçları doğrultusunda uygulamalı, sektöre entegre bir eğitim modeli geliştirilecek. Piyasada çoğu zaman kontrolsüz şartlarda yapılan oto boya işlemleri, okul bünyesinde kurulacak kapalı atölyede, iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek ve çevreci bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Eğitim sürecinde ortaya çıkan boya atıkları ise çevre mevzuatı çerçevesinde toplanarak bertaraf edilecek.

Toplam 7,8 milyon TL bütçeye sahip olan projenin 3,9 milyon TL'lik kısmı OKA tarafından finanse edilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem gençlerin istihdam edilebilirliği artacak hem de bölgesel otomotiv sektörüne sürdürülebilir bir katkı sağlanmış olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'da Oto Boya Ustası Yetiştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:35:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çarşamba'da Oto Boya Ustası Yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.