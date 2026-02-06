Çarşamba'da Oto Boya Ustası Yetiştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinde önemli bir proje hayata geçirildi. Proje ile motorlu kara taşıtları sektöründe acil ihtiyaç duyulan nitelikli oto boya ustalarının yetiştirilmesi ve istihdamının artırılması hedefleniyor.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) başvuru sahibi olduğu "Otoboya Atölye – Otomotiv Boya Eğitim Atölyesi Projesi", Okul Müdürü Mehmet Önder, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, proje ortağı Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Mehmet Dalgıç ile OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle hayata geçti. Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde aktif olan tek oto boya dalının modern ve teknolojik altyapıyla donatılması amaçlanıyor. Atölye; okul öğrencilerinin yanı sıra bu alanda eğitim veren öğretmenler, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri ve sektörde yetişmek isteyen bireyler başta olmak üzere geniş bir hedef kitleye hizmet verecek.

Proje ile otomotiv sektöründe oto boya alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek, sektördeki istihdam sorununun çözümüne katkı sağlanacak. Aynı zamanda meslek liselerinin kuruluş amaçları doğrultusunda uygulamalı, sektöre entegre bir eğitim modeli geliştirilecek. Piyasada çoğu zaman kontrolsüz şartlarda yapılan oto boya işlemleri, okul bünyesinde kurulacak kapalı atölyede, iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek ve çevreci bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Eğitim sürecinde ortaya çıkan boya atıkları ise çevre mevzuatı çerçevesinde toplanarak bertaraf edilecek.

Toplam 7,8 milyon TL bütçeye sahip olan projenin 3,9 milyon TL'lik kısmı OKA tarafından finanse edilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem gençlerin istihdam edilebilirliği artacak hem de bölgesel otomotiv sektörüne sürdürülebilir bir katkı sağlanmış olacak. - SAMSUN