Çatak\'ta çığ felaketi: Gülnaz Bitik defnedildi

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Gülnaz Bitik'in cenazesi toprağa verildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde dün evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kalan 76 yaşındaki Bitik'in cenazesi, Çatak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.
Camide düzenlenen cenaze töreninde yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenaze, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, AK Parti Çatak İlçe Başkanı Fazıl Babur, Bitik'in ailesi ve yakınları katıldı.
