Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında batan teknedeki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Yalıköy'den Sarıyer istikametine giden teknenin pervanesi ve şaftı Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında kırılmıştı. Su alan tekne batarken, teknede bulunan 2 kişiden Yakup Hut'a Arnavutköy Karaburun açıklarında ulaşılmış ve şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Kayıp şahsı arama çalışmaları bugün Ormanlı Plajı açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince helikopter destekli olarak devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte batan teknedeki şahısları kurtarmaya giden balıkçılar ise o anları anlattı Balıkçı Ertu Aslan, "Bir tane teknenin battığını duyduk. Sahil Güvenlik bir tane arkadaşı kurtardı. Biri can yeleğini giymiş, diğeri giyememiş. Bugün yine aramaların yapıldığını duyduk" dedi.

Ali Mirza ise, "Teknenin arkasında pervanesi dönen yer arıza yapmış, bozulmuş. Balıkçı dilince ona kovan kesti denilir. Kovan kestiği için makineyi de biraz demirlendirmişler kıyıya kaçıp kurtulmak için, o sırada da batmışlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL