Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü

24.05.2022 17:20
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye'nin Filistin halkına desteğinden övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye'nin Filistin halkına desteğinden övgüyle söz etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Çavuşoğlu'nu Ramallah'taki Devlet Başkanlığı binasında kabul etti.

Görüşmede Abbas, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile İsrail'in Filistin halkına ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırıları hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

Abbas, Filistin Devleti'nin uluslararası meşruiyete uygun yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda istekli olduğunu ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir devletin kurulmasına yönelik siyasi bir ufuk oluşturmak için çalıştığını kaydetti.

Türkiye'nin Filistin halkına ve adil haklarına desteğinden övgüyle söz eden Abbas, Filistin-Türk Ortak Komitesi'nin çalışmalarını sürdürmesinin ve Filistin-Türk halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Ramallah ziyaretinde Abbas görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen ve dışişleri bakanlığı düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, yarın İsrail'de temaslarda bulunacak.

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması planlanıyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü

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Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin Filistin halkına desteğine övgü - Son Dakika


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