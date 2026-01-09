Çayeli Bakır'da Üretim ve Arama Faaliyetleri - Son Dakika
Ekonomi

Çayeli Bakır'da Üretim ve Arama Faaliyetleri

Çayeli Bakır\'da Üretim ve Arama Faaliyetleri
09.01.2026 15:55
Murat Güreşçi, yeni maden arayışlarının sürdüğünü ve umut verici bulgular elde ettiklerini belirtti.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, "Henüz Çayeli Bakır kadar büyük bir şey bulmuş değiliz ama burnumuza güzel kokular geliyor" dedi.

Rize'de bir otelde düzenlenen 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinliğinde konuşan Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, maden sahasında yürütülen üretim ve arama faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güreşçi, geçen yıl yaklaşık 12 bin ton saf bakıra denk gelen bir üretim gerçekleştirdiklerini belirterek "Mevcut rezervimizi koruyabilmek için ya da en azından artırabilmek için sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için yer altında geçen sene 7 km sondaj yaptık. Ayrıca, geçen sene bahsetmiştim bizim bulduğumuz yeni cevher kütlesiyle beraber madenin ömrünü 2036'ya kadar uzattık. Yaptığımız çalışmalarla şu an geçen sene devam eden, bu sene devam edecek sondaj çalışmalarıyla bir, bir miktar daha, belki birkaç yıl daha artırabiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Maden biterken bulduğumuz yeni cevher kütlesi bize daha fazla çalışma yapmak için de motivasyon kaynağı sağladı. Bu yüzden 2024 yılından beri, son iki senedir bir arama çalışması da yürütüyoruz. Çayeli ve yakın çevresinde arama çalışmalarımız var. Henüz Çayeli Bakır kadar büyük bir şey bulmuş değiliz ama burnumuza güzel kokular geliyor. Yeni bir Çayeli Bakır olması için gerekli koşulların olduğuna inanıyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Çayeli Bakır, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

