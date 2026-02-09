Çayeli'nde Heyelan Temizliği

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunun dün akşamki heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanmasının ardından sabah saatlerinde karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, güzergahtaki toprak ve kaya parçalarını temizledi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının düşmeye devam etmesi ve güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma açılmadı.

Köye ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanıyor.