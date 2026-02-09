Çayeli'nde Heyelan: Ulaşım Kapandı - Son Dakika
Çayeli'nde Heyelan: Ulaşım Kapandı

09.02.2026 14:10
Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle yollar kapandı, ekipler ve dronla incelemeler sürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kayaların ulaşımı kapattığı yolda ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yer yer akıntının sürdüğü yamaç, dronla görüntülendi. Tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan yolda, heyelan anlarına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; kayaların hızla yamaçtan kopup yola düştüğü, çevreyi toz bulutunun kapladığı, jandarma ekiplerinin yolda önlemler aldığı anlar yer aldı.

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

