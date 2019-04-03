Son Dakika Haberleri: Çayıralan Belediye Başkanı Codar Göreve Başladı

Çayıralan Belediye Başkanı Codar Göreve Başladı

33 dakika önce

31 Mart seçimlerinde CHP'den Çayıralan Belediye Başkanı seçilen Ömer Codar, görevi eski başkan Yasin Şahiner'den devraldı.

Çayıralan Belediye Başkanı Codar Göreve Başladı, System.String[]
31 Mart seçimlerinde CHP'den Çayıralan Belediye Başkanı seçilen Ömer Codar, görevi eski başkan Yasin Şahiner'den devraldı.

Mazbatasını ekibiyle birlikte alan Codar'a eski belediye başkanı Şahiner belediye mührünü teslim ederken, Codar da Şahiner'e 5 yıllık çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Devir teslim töreninde belediyenin borç, alacak ve nakdi parası hakkında bilgi aktaran Şahiner, Codar ve ekibine başarı diledi.

Codar da Şahiner'e 5 yıl boyunca ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:59 Kaynak: AA

Yasin Şahiner, Çayıralan, Güncel
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