Son Dakika Haberleri: Çaylı'dan Sağduyu Çağrısı

Çaylı'dan Sağduyu Çağrısı

18 dakika önce

Yenice Belediye Başkanı ve MHP Yenice Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı sevenleri, seçmenleri ve yenice halkı ile siyasi parti başkan ve yöneticilerine, adaylara sağduyu çağrısında bulunarak, ortamın bu kadar sertleştirilmesinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini söyledi.

Çaylı'dan Sağduyu Çağrısı, System.String[]
Yenice Belediye Başkanı ve MHP Yenice Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı sevenleri, seçmenleri ve yenice halkı ile siyasi parti başkan ve yöneticilerine, adaylara sağduyu çağrısında bulunarak, ortamın bu kadar sertleştirilmesinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini söyledi.

Yenice halkının barış, huzur ve sükünet içerisinde bir seçim istediğinin altını çizen çaylı, kavgadan yana olmadıklarını dile getirdi.

İnsanların hür iradeleri ile sandık başına gitmesinin demokrasinin bir unsuru olduğunu belirten Başkan Çaylı, " Yenice'de tehdit ve şantajla, göz korkutmalarla bir yere varılamaz. Tüm baskılara rağmen Yenice halkının yine hizmetkarı olacak bir sonuçla seçimden galip çıkacağız. Tüm vatandaşlarımı sükunete davet ediyorum. Kavganın kazanı olmayacaktır. Kavga güzel ilçemize zarar verir. Bu nedenle herkese buradan sağduyu çağrısında bulunuyorum. Bu ilçe hepimizin. Tüm tehdit ve şantaja rağmen yolumuza büyüyerek devam ediyoruz. Çünkü biz birlikte Yenice'yiz. Burada doğduk, burada yaşadık ve ömrümüzü burada tamamlayacağız " dedi.

Başkan Çaylı, ayrıca, seçim çalışmalarında kullanılan araçların yakıtlarının belediye kasasından karşılandığı yönünde yapılan haber ve sosyal medya paylaşımları konusunda Cumhuriyet Savcılığına gerekli suç duyurusunda bulunduklarını ve haklarını yargı yolunda arayacaklarını da sözlerine ekledi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

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