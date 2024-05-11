Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu meydana gelen manyetik fırtınadan kaynaklı, dünyanın birçok yerinde kutup ışıkları ortaya çıktı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" görüldüğü bildirildi. Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor.
Şiddetli fırtına büyük olasılıkla 2 gün içinde dünyayı etkisi altına alacak. Fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söyleniyor.
Öte yandan; yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları da ortaya çıktı.İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya'da gibi ülkelerde görülen Kuzey Işıkları, Türkiye'de ise Trabzon'un Ortahisar ilçesinde görüldü.
İşte dünyanın farklı yerlerinde görülen Kuzey Işıkları;
Son Dakika › Dünya › Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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