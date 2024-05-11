Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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Dünya

Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi

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Güneş'te meydana gelen olağanüstü aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Bu sebeple ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de görüldü.

11.05.2024 11:41
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Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu meydana gelen manyetik fırtınadan kaynaklı, dünyanın birçok yerinde kutup ışıkları ortaya çıktı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" görüldüğü bildirildi. Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor.

NAVİGASYON, RADYO VE UYDU OPERASYONLARI BOZULABİLİR

Şiddetli fırtına büyük olasılıkla 2 gün içinde dünyayı etkisi altına alacak. Fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söyleniyor.

Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
Trabzon'da bazı vatandaşlar Kuzey Işıklarını izlemek için sahile koştu

KUZEY IŞIKLARI TRABZON'DA

Öte yandan; yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları da ortaya çıktı.İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya'da gibi ülkelerde görülen Kuzey Işıkları, Türkiye'de ise Trabzon'un Ortahisar ilçesinde görüldü.

İşte dünyanın farklı yerlerinde görülen Kuzey Işıkları;

Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
Slovakya
Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
New York
Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
Hollanda
Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
Danimarka
Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
Çekya

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Son Dakika Dünya Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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