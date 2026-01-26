ÇEDAŞ'tan Planlı Kesinti Bilgilendirmesi - Son Dakika
ÇEDAŞ'tan Planlı Kesinti Bilgilendirmesi

26.01.2026 14:42
ÇEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmaları için planlı kesintileri tüketicileri az etkileyerek yapacak.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmalarını tüketicileri en az etkileyecek şekilde planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektöründe planlı kesintiler uzun vadede daha az arıza, daha kaliteli enerji ve güvenli bir altyapı anlamına geliyor.

Hizmet bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak hedefi ile yatırımlarına ara vermeden devam eden ÇEDAŞ, bu süreçte planlı kesintilerin kritik önemine işaret ederek, elektrik abonelerinin bilinçlendirilmesi için kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

ÇEDAŞ, elektrik altyapısını güçlendirmek, şebekeyi yenilemek ve enerji arzının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan planlı kesintilerin, uzun vadede daha az arıza ve daha kaliteli enerji hizmeti sunduğunu bildirdi.

Planlı kesinti gerektiren yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının tüketicilerin en az etkileneceği şekilde planlandığına işaret edilen açıklamada, müşteri memnuniyetinin esas alındığı belirtildi. Kesintiden etkilenecek abone sayısını en düşük seviyede tutmak amacıyla kesinti öncesi manevralarla yalnızca çalışma yapılacak şebeke bölümlerinin izole edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, resmi tatil ve bayram günleriyle bu günlerin öncesinde bakım çalışmalarının iptal edildiği, olumsuz hava koşullarının beklendiği durumlarda ise planlı çalışmaların ertelendiği kaydedildi.

Enerji arzının güvenli ve kaliteli şekilde yapılabilmesiyle çalışmaların ekiplerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atmayacak şekilde yürütülmesi için planlı kesintilerin zorunlu hale geldiği ifade edilen açıklamada, tüketicilerin mağduriyet yaşamamasının temel hedefler arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, planlı kesintiler sayesinde şebeke ekipmanlarının yenilendiği, önleyici bakım çalışmalarıyla arızaların minimize edildiği ve uzun vadede abonelere daha güvenilir bir hizmet sunulduğu kaydedilirken, planlı kesintilere ilişkin bilgilerin kesintiden 48 saat önce ÇEDAŞ'ın kurumsal internet sitesi olan www.cedas.com.tr üzerinden yayımlandığı, iletişim bilgileri güncel olan abonelere SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

