Cedi Osman "double double" yaptı, Cavaliers kazandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman 'double double' yaptı, Cavaliers kazandı! - Son Dakika Spor

Cedi Osman "double double" yaptı, Cavaliers kazandı!

7 saat önce

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Cedi Osman

NBA'e 9 maçla devam edildi.


Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.


16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu Cedi Osman ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu.


Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.


Sonuçlar


Orlando Magic- Dallas Mavericks: 106-122


Washington Wizards- Cleveland Cavaliers: 108-113


New York Knicks- Indiana Pacers: 98-106


Toronto Raptors- Phoenix Suns: 118-101


Minnesota Timberwolves- Boston Celtics: 117-127


Oklahoma City Thunder- Denver Nuggets: 113-101


Utah Jazz- San Antonio Spurs: 104-113


Los Angeles Lakers- Memphis Grizzlies: 117-105


Portland Trail Blazers- New Orleans Pelicans: 115-128


Washington Wizards, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:20 
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