NBA'e 9 maçla devam edildi.



Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.



16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu Cedi Osman ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu.



Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.



Sonuçlar



Orlando Magic- Dallas Mavericks: 106-122



Washington Wizards- Cleveland Cavaliers: 108-113



New York Knicks- Indiana Pacers: 98-106



Toronto Raptors- Phoenix Suns: 118-101



Minnesota Timberwolves- Boston Celtics: 117-127



Oklahoma City Thunder- Denver Nuggets: 113-101



Utah Jazz- San Antonio Spurs: 104-113



Los Angeles Lakers- Memphis Grizzlies: 117-105



Portland Trail Blazers- New Orleans Pelicans: 115-128



