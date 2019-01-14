Cedi Osman Şov
1 saat önce
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Los Angeles Lakers deplasmanında adeta tutulamadı.
NBA'de Cleveland Cavaliers
forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman
, Los Angeles Lakers
deplasmanında adeta tutulamadı. Cedi, parkede kaldığı 42 dakikada 20 sayı, 8 ribaund ve 1 de asistle oyandı. NBA'da Cleveland Cavaliers, deplasmanda Los Angeles
Lakers'ı 101-95'lik skorla geçerken, mücadeleye ise milli basketbolcu Cedi Osman damga vurdu. 42 dakika ile parkede en çok süre alan oyuncu olan Cedi, performansıyla da adeta göz doldurdu. Zorlu mücadelede bulduğu 20 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olan Cedi, 8 ribaund, 1 asist, 2 de top çalma ile oynadı. Mücadelede 6 kez üçlük çizgisine gelen Cedi, bu atışların 2'sinde başarılı oldu. NBA'da günün diğer sonuçları ise şu şekilde: Orlando
Magic- Houston Rockets
: 116-109 Dallas
Mavericks-Golden State Warriors: 114-119 Denver
Nuggets- Portland Trail Blazers
: 116-113 L.A. Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 20 Sayısıyla Galibiyeti Hatırladı
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