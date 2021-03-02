Çekici üzerindeki araçla devrildi, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Çekici üzerindeki araçla devrildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde üzerinde otomobil taşıyan çekici dönmek için manevra yaparken devrildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçenin Çavuşlu Beldesi Bahşiş Mahallesi'nde arıza yapan bir taksiyi alan çekici dönmek için manevra yaptığı sırada yan yatarak devrildi. Çekicinin üzerindeki araçla devrilme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada araç sürücüsü aracın içinden yara almadan çıktığı görüldü.