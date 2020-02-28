Çekmeköy'de şehitlere saygı yürüyüşü - Son Dakika

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan hain saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından Çekmeköy'de şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Çekmeköy'de saat 21.00 sıralarında Saray Caddesi'nde toplanan bir grup vatandaş dev Türk bayrakları açarak ilçe meydanına doğru yürüyüş düzenledi. Meydanda toplanan grup saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar atarak hain saldırıya tepki gösterdi. Yürüyüş grubuna trafikte olan vatandaşlar araç kornalarına basarak destek verdi. Polis ekipleri ve gece bekçileri yürüyüş yapan gruba eşlik ederek güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan slogan atan vatandaşlar dualar eşliğinde bir müddet sonra dağıldı.

(Cüneyt Sevindik/İHA)