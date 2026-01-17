Çelen, Balkan Cimnastik Federasyonu'na Yeniden Seçildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Balkan Cimnastik Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçildi.

TCF'nin açıklamasına göre Balkan Cimnastik Federasyonunun genel kurulu, İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı da olan Çelen, tek aday olarak girdiği seçimde üye ülkelerin tamamından bir dönem için daha güvenoyu aldı.

Çelen, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Hedefimiz nettir. Balkanlar'ı cimnastikte istikrarın ve kalitenin merkezi haline getirmek. Bu vesileyle bir kez daha emeği geçen tüm federasyon başkanlarımıza, organizasyon komitelerine, hakemlerimize, antrenörlerimize ve elbette bu yapının kalbinde yer alan sporcularımıza Balkan Cimnastik Federasyonu adına teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki bugün burada atacağımız her adım, Balkan cimnastiğinin yarınlarını daha güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.