Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak - Son Dakika

Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak

26.01.2021 12:29
Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak, System.String[]

Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden, gelişmiş ve hızlandırılmış biniş ve iniş deneyimleri ile kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetleri sunacaklarına dikkat çekerek sezon programını açıkladı. Buna göre Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer tur çıkışı 25 Nisan'da Kuşadası'ndan olacak.

Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden, gelişmiş ve hızlandırılmış biniş ve iniş deneyimleri ile kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetleri sunacaklarına dikkat çekerek sezon programını açıkladı. Buna göre Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer tur çıkışı 25 Nisan'da Kuşadası'ndan olacak.

Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz yolculuğunda geri sayım başladı! 2021 programını daha önce 6 Mart olarak açıklayan Celestyal Cruises; pandeminin uzun süreli etkilerini dikkate alarak ilk tur tarihlerini güncelledi. 24 Nisan'da Atina'dan 7 gecelik Idyllic Ege Turu ile sezonun ilk seferine başlayacak olan Celestyal Cruises, 2021'in ilk Türk yolcularıyla 25 Nisan tarihinde Kuşadası'nda buluşacak. Celestyal Cruises, 3 ve 4 gecelik İkonik Ege turlarının tarihlerini de düzenledi. 2021 yılının ilk 4 gecelik İkonik Ege turu 27 Nisan'da; 3 gecelik İkonik Ege turu ise 1 Mayıs'ta Kuşadası Limanı'ndan yolcularını alarak başlayacak.

Celestyal Cruises'un bu süreçte operasyonel olarak seyahat hizmetlerinin geliştirilmesine fokuslandığına dikkat çeken Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden, 2021 sezon tur programını açıklarken Atina'da yeni bir güvenli ve rahat kalkış terminali oluşturduklarını da duyurdu. Leslie Peden, Celestyal Cruises olarak tüm terminallerde gelişmiş ve hızlandırılmış bir biniş ve iniş deneyimi sunacaklarını; limanda, gemide ve karada kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetlerinin tam donanımla verileceğini; yoğun üç ve dört gece güzergahlarının kusursuz işlemesini sağlayacak şekilde zamana duyarlı programların geliştirildiğini kaydetti.

Leslie Peden, "Celestyal Cruises'un daha sürükleyici ve daima yenilikçi içerik sunma arzusuyla yeni programımızı açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum. Gemilerimiz için oluşturduğumuz yeni biniş ve iniş terminalinin bulunduğu tarihi Yunan kasabası Lavrion; Atina şehir merkezine yürüme mesafesinde, Poseidon Tapınağı'na ise arabayla 10 dakika uzaklıktadır. En büyük önceliğimiz her zaman misafirlerimizin refahıdır ve onlara ödüllü ve benzersiz Celestyal Cruises deneyimini yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak

Kruvaziyer, Kuşadası, Türkiye, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Mesai arkadaşına Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu         
12:14
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere         
11:30
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 13:01:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei