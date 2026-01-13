Çelik: Adalet Mücadelesi Önceliğimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çelik: Adalet Mücadelesi Önceliğimiz

Çelik: Adalet Mücadelesi Önceliğimiz
13.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, adalet arayışında olduklarını ve demokrasinin önemini vurguladı.

ÇELİK: ADALET ARIYORUZ

Davada tutuksuz yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma arasında gazetecilere açıklamada bulundu. Çelik, yargılamaya konu olan kurultayın 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştiğini ve yaklaşık 1,5 yıl sonra dava açıldığını hatırlatarak, "Şimdi bu davada şikayetçi olan, tanık olarak ifadeleri alınan insanların bir bölümü kurultay delegesi, bir bölümü belediye başkanlığı için adaylık başvurusu yapmış isimler. Bir tanesi de aday olmuş; ama seçimi kaybetmiş birisi. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra bu isimler de çok açık ve net olarak taraf olduklarını zaten iddianamede ifade ediyorlar. Kurultayın üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra, aday olup seçim kaybettikten sonra ya da başvuru yapıp aday gösterilmedikten sonra verilen ifadelerle kongrelere, kurultaylara davalar açılırsa ne olur? Ülkemizde futbol kulüpleri, siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri seçimler yapıyorlar. Açıkça taraf olduğunu beyan etmiş isimlerin ifadeleriyle kongrelere, kurultaylara davalar açılırsa, kayyımlar atanırsa, butlan tartışmaları olursa, bu ülkemizde şimdiye kadar yapılmış bütün seçimleri kaosa sürüklemez mi?" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Hiç kimse bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında umutsuzluğa kapılmasın. Biz sadece kendimiz için değil Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımız için adalet arıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik refah olmaz. Ekonomik refahın olmadığı yerde toplumsal barış olmaz, huzur olmaz. Bunun için bu adalet mücadelesini yurttaşlarımızla birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çelik: Adalet Mücadelesi Önceliğimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:51:49. #7.11#
SON DAKİKA: Çelik: Adalet Mücadelesi Önceliğimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.