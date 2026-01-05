Çelikhan'da "Şehit ve Gaziler Köşesi" açıldı - Son Dakika
Çelikhan'da "Şehit ve Gaziler Köşesi" açıldı

Çelikhan'da "Şehit ve Gaziler Köşesi" açıldı
05.01.2026 14:38
Çelikhan Hükümet Konağı binası içinde "Şehit ve Gaziler Köşesi" oluşturuldu.

İlçede şehit düşen ya da gazi olanların hatıralarının yaşatılması için kaymakamlık tarafından Hükümet Konağı içindeki salonda "Şehit ve Gaziler Köşesi" kuruldu.

Açılış, İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından okunan dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Özgür Pelvan, şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı ömür diledi.

Programa, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kamu kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: ABD Başkanı’na, Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
