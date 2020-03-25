Cemal Kaşıkçı soruşturması tamamlandı (1) - Son Dakika

Cemal Kaşıkçı soruşturması tamamlandı (1)
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SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:41 Kaynak: DHA
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