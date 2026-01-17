Cemil Çağlar'dan Evde Eğitime Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cemil Çağlar'dan Evde Eğitime Ziyaret

17.01.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, evde eğitim alan öğrenciyi ziyaret edip karnesini verdi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, evde eğitim hizmetinden yararlanan Mimar Sinan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğsem Bulut'u evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağlar, ziyarette Bulut ve ailesiyle sohbet etti. Bulut'a karnesini teslim eden Çağlar, başarı dileklerini iletti.

Açıklamada, kentte 31 öğrenciye 61 öğretmen tarafından evde eğitim hizmeti verildiği bildirildi.

Evde eğitim hizmetinin zorunlu öğrenim çağında olup sağlık durumu nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler için sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulama, sağlık kurulu raporu, veli talebi ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) değerlendirmesi doğrultusunda il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurullarının planlamasıyla yürütülmektedir. Eğitim planlaması okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde haftada en az 10 saat, ortaöğretim kademelerinde ise haftada en az 16 saat olacak şekilde yapılmaktadır. Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ile sınıf ve branş öğretmenleri görevlendirilmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cemil Çağlar, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Çağlar'dan Evde Eğitime Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jürgen Klopp’un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Madonna’dan İran’daki protestoculara destek mesajı Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı
Komşusu yüzünden evine gidemiyor Video çekip isyan etti Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM’deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

10:05
Malum jetin içinde çekilmiş İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan video
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video
09:56
Suriye ordusu Halep’in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
09:32
Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
09:19
Tan Sağtürk’e yeni görev
Tan Sağtürk'e yeni görev
08:37
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 10:29:02. #7.11#
SON DAKİKA: Cemil Çağlar'dan Evde Eğitime Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.