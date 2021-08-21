'Baht Oyunu' adlı dizide Aytaç Şaşmaz ile iyi bir uyum yakalayan Cemre Baysel hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; 'Ramo', 'Sol Yanım', 'Yeşil Deniz', 'Elimi Bırakma' ve 'Baht Oyunu' gibi dizilerden tanıdığımız 22 yaşındaki Cemre Baysel, lise yıllarında Kerem Bürsin'e aşıkmış.

Cemre Baysel'in henüz 15 yaşındayken attığı tweetler sosyal medyada gündem oldu.

"ÜZGÜNÜM BİR KEREM BÜRSİN DEĞİLSİN"

Lise yıllarında Bürsin'e aşık olduğu ortaya çıkan Cemre Baysel, "Üzgünüm bir Kerem Bürsin değilsin" ve Kerem'in kasları neydi? Ben çözemedim" şeklinde tweetler atarak ünlü oyuncuya hayranlığını dile getirmiş.

Baysel'in sosyal medyaya damga vuran bu tweetleri hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2021- Baht Oyunu (Ada)

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)