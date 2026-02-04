Cenaze Görevlisi Hırsızlıktan Yargılanıyor

Almanya'nın Freiburg kentinde ölülerden altın diş ve başka değerli eşyaları çaldığı suçlamasıyla bir cenaze görevlisi hakkında dava açıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir cenaze görevlisi hakkında Freiburg Sulh Mahkemesinde dava açan Freiburg Savcılığı, sanığı 2013-2024 yıllarında "ölüye saygıyı ihlal etmek, emaneti kötüye kullanmak, hırsızlık ve kara para aklamakla" suçladı.

Haberde, Freiburg Belediyesine bağlı mezarlıklar idare bölümünde çalışan kişinin en az 250 olayda kremasyon için hazırlanan cesetlerin dişlerinden dolgular, köprüler ve protezlerden 8 kilogramdan fazla "altın diş" çıkardığı, ayrıca ölülerden mücevher, saat ve başka değerli eşyaları çaldığı ileri sürüldü.

Haberde, bunların satışlarından 250 bin avro elde edildiği aktarıldı.

Savcılığın açtığı davada Eylül 2019'dan Eylül 2024'e kadar olan vakaları göz önünde bulundurduğu belirtilen haberde, daha önceki yıllardaki olayların büyük ölçüde zaman aşımına uğradığı bilgisi verildi.

Haberde, cenaze görevlisinin eşi ve bir kuyumcunun da suça yardım etmek ve kara para aklamaktan suçlandığı ifade edilerek, sanıkların satışlardan elde ettikleri gelirle yüksek hayat tarzını finanse ettiği kaydedildi.