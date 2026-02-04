Cenaze Görevlisi Hırsızlıktan Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cenaze Görevlisi Hırsızlıktan Yargılanıyor

04.02.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da bir cenaze görevlisi, ölülerden değerli eşyaları çalmakla suçlanıyor.

Almanya'nın Freiburg kentinde ölülerden altın diş ve başka değerli eşyaları çaldığı suçlamasıyla bir cenaze görevlisi hakkında dava açıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir cenaze görevlisi hakkında Freiburg Sulh Mahkemesinde dava açan Freiburg Savcılığı, sanığı 2013-2024 yıllarında "ölüye saygıyı ihlal etmek, emaneti kötüye kullanmak, hırsızlık ve kara para aklamakla" suçladı.

Haberde, Freiburg Belediyesine bağlı mezarlıklar idare bölümünde çalışan kişinin en az 250 olayda kremasyon için hazırlanan cesetlerin dişlerinden dolgular, köprüler ve protezlerden 8 kilogramdan fazla "altın diş" çıkardığı, ayrıca ölülerden mücevher, saat ve başka değerli eşyaları çaldığı ileri sürüldü.

Haberde, bunların satışlarından 250 bin avro elde edildiği aktarıldı.

Savcılığın açtığı davada Eylül 2019'dan Eylül 2024'e kadar olan vakaları göz önünde bulundurduğu belirtilen haberde, daha önceki yıllardaki olayların büyük ölçüde zaman aşımına uğradığı bilgisi verildi.

Haberde, cenaze görevlisinin eşi ve bir kuyumcunun da suça yardım etmek ve kara para aklamaktan suçlandığı ifade edilerek, sanıkların satışlardan elde ettikleri gelirle yüksek hayat tarzını finanse ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenaze Görevlisi Hırsızlıktan Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:50:53. #7.11#
SON DAKİKA: Cenaze Görevlisi Hırsızlıktan Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.