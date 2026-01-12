Cenaze İçin Kapalı Yol Açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çevirme köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çevirme köyünün yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Cenazelerini köyde toprağa vermek isteyen vatandaşların araçları ve cenaze aracı, kar nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Yolu temizleyerek ulaşıma açan ekipler, cenaze aracı ve diğer araçların köye ulaşımını sağladı.
Köye ulaştırılan cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
