Cenk Tosun'u gören Crystal Palace taraftarları maziyi hatırladı!

Bu bir ilandır



Everton'da istediği forma şansını bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, kiralandığı Crystal Palace'te ilk kez Manchester City karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve golünü atıp bir anda taraftarların sevgilisi haline geldi.



Öyle ki, Palace taraftarları Cenk'i hemen eski golcüleri Glenn Murray'ye benzetmeye başladı...



"BUNU SADECE BEN DÜŞÜNÜYOR OLAMAM DEĞİL Mİ?"



Cenk Tosun'un golü sonrası bir anda sosyal medyada Glenn Murray benzetmeleri gündem oldu.



Kimi "Bunu sadece ben düşünüyor olamam değil mi?" derken; bazıları da "Tipinin benzemesini geçtim, oyun stilleri de inanılmaz benzemiyor mu?" diyerek milli golcümüzü Murray'ye benzetti.



Glenn Murray, 2011-12 sezonunun başında Rochdale'dan takıma katılmış ve 2015-16 sezonunun başında takımdan ayrılmıştı. 126 resmi maçta 62 gole katkı (47 gol - 15 assit) yapmıştı...



