Son Dakika Haberleri: Cep telefonu bulunmadan uçurumdan kurtarılmak istemedi
Son Dakika Güncel Cep telefonu bulunmadan uçurumdan kurtarılmak istemedi

Cep telefonu bulunmadan uçurumdan kurtarılmak istemedi

6 saat önce

Bursa'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

Bursa'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi yolundaki ormanlık alanda bir kadının "imdat" çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Serpil Ç'nin (25) yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu öne sürülen Serpil Ç, yanına gelen ekiplere, cep telefonunu düşürdüğünü ve telefonu bulunmadan kurtarılmak istemediğini söyledi. Ekipler, cep telefonunu yaklaşık 20 dakika çalıların arasında arayıp buldu.

Daha sonra sedyeye bağlanan Serpil Ç, halatlarla yol kenarına çekildi. Hafif yaralanan Serpil Ç, bir süre ambulansa binmemek için direndi.

Ekiplerin güçlükle sakinleştirerek ambulansa bindirdiği genç kadın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Serpil Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cep telefonu bulunmadan uçurumdan kurtarılmak istemedi

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor
Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cep telefonu bulunmadan uçurumdan kurtarılmak istemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]