Çerçioğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çerçioğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Çerçioğlu, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını oylayan Çerçioğlu, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini belirten Çerçioğlu, özellikle TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreninde TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis'in yer aldığı fotoğrafın Türkiye'nin gücünü gösteren önemli bir kare olduğunu söyledi.

Çerçioğlu, Gazze'deki açlığın anlatıldığı karelere de bir anne olarak çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.