Çerkeş'te Prefabrik Evde Yangın

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Saraycık köyünde Veysel Demircioğlu'na ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çerkeş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.