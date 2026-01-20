Çerkezköy'de İki İşçi Servisi Çarpıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki 59 S 2048 plakalı işçi servisi ile Halk Eğitim Merkezi istikametine giden Ü.Ş. yönetimindeki 59 S 8618 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servislerde bulunan işçiler yaralanırken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından her iki serviste bulunan toplam 19 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ