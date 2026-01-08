Çeşmeli Limanı 45 Yıllığına Özelleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çeşmeli Limanı 45 Yıllığına Özelleştirilecek

Çeşmeli Limanı 45 Yıllığına Özelleştirilecek
08.01.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'daki Çeşmeli Limanı, 45 yıl işletme hakkı devri ile özelleştirilecek. İhaleye son tarih 25 Mart 2026.

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazların 45 yıllığına işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirileceğini açıkladı.

ÖİB'den yapılan açıklamada, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanının 27 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi. Açıklamada, "NATO Eski Kabul Limanı olarak bilinen Çeşmeli Limanı'nın yapımına 2002 yılında başlanmış ancak NATO'nun alandan vazgeçmesi üzerine liman tesisi yapımı tamamlanamamıştır. İdare tarafından hazırlanan imar planları çerçevesinde liman sahasında yer alan taşınmazlar 45 yıl süreyle işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilecektir. İhaleye ilişkin son teklif verme tarihi 25 Mart 2026 olarak açıklanmıştır. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanını içeren ihale doküman bedeli 150 bin TL, ihaleye katılım için yatırılması gereken geçici teminat bedeli ise 70 milyon TL olarak belirlenmiştir. İhale, 'yıllık işletme hakkı bedeli' üzerinden ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilecektir. 45 yıla ilişkin toplu bir ödeme öngörülmezken, ihaleyi kazanan firmanın sözleşme imza tarihinde ilk 3 yıla ait işletme hakkı bedelini peşin olarak ödemesi öngörülmüştür. Sözleşme imzasını takip eden 2 yıl boyunca ödeme yapılmayacak olup 3'üncü yıldan itibaren ise 19 taksit yılı ile birlikte toplam 22 yıl içerisinde ödeme tamamlanacaktır. Ayrıca işletici, yıllık net satış hasılatının yüzde 5'ini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ödemesi planlanmıştır" denildi.

'10 YIL İÇERİSİNDE YENİ LİMAN TESİSİ İNŞA EDİLECEK'

Çeşmeli Limanı ihalesinin yatırım projesi niteliği taşıdığı belirtilerek, "Halihazırda atıl durumda olan liman sahasında bütüncül bir liman altyapısı bulunmamaktadır. İhaleyi kazanan işleticinin, imar planı hükümleri ve sözleşmede yer alan yükümlülükler çerçevesinde, azami 10 yıl içerisinde yeni bir liman tesisini inşa etmesi öngörülmektedir. İşleticinin tercihine bağlı olarak liman sahasında dökme yük, genel kargo, sıvı yük ve konteyner gibi karma liman hizmetlerinin sunulabilmesine imkan tanınmaktadır. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında, liman alanında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri de verilebilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Özelleştirme işleminin bir yatırım projesi olması nedeniyle, yatırımın başlangıç aşamasında toplu bir bedel alınmaması ve finansman yükünün dengelenmesi amacıyla ödemelerin uzun vadeye yayılması planlanmıştır. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan ulaşılabilecek olup, başkanlıkla '+90 312 585 83 20' numaralı telefondan veya 'https://www.oib.gov.tr/' adresi üzerinden iletişime geçilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşmeli Limanı 45 Yıllığına Özelleştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:01:44. #7.11#
SON DAKİKA: Çeşmeli Limanı 45 Yıllığına Özelleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.