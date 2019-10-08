Cesur kadınlardan ilham aldı
1 saat önce
Moda haftasının ilk gününde gerçekleşecek olan Özlem Süer'in cesur kadınlardan ilham alarak hazırladığı "İlkbahar Yaz '20" koleksiyonunda; tasarımcının Voonka Beauty için hazırladığı kapsül koleksiyon izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Moda haftasının ilk gününde gerçekleşecek olan Özlem Süer'in cesur kadınlardan ilham alarak hazırladığı "İlkbahar Yaz '20" koleksiyonunda; tasarımcının Voonka Beauty için hazırladığı kapsül koleksiyon izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:46
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