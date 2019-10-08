Son Dakika Haberleri: Cesur kadınlardan ilham aldı
Son Dakika Magazin Cesur kadınlardan ilham aldı

Cesur kadınlardan ilham aldı

1 saat önce

Moda haftasının ilk gününde gerçekleşecek olan Özlem Süer'in cesur kadınlardan ilham alarak hazırladığı "İlkbahar Yaz '20" koleksiyonunda; tasarımcının Voonka Beauty için hazırladığı kapsül koleksiyon izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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Moda haftasının ilk gününde gerçekleşecek olan Özlem Süer'in cesur kadınlardan ilham alarak hazırladığı "İlkbahar Yaz '20" koleksiyonunda; tasarımcının Voonka Beauty için hazırladığı kapsül koleksiyon izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Özlem Süer, Moda, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:46 
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