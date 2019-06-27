Son Dakika Haberleri: CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu
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CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

28 dakika önce

Türkiye'yi 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri ve programları belli oldu.

CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu, System.String[]
Türkiye'yi 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri ve programları belli oldu.

2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi kadınlarda; Galatasaray HDI Sigorta ve Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., erkeklerde; Arkas Spor, Galatasaray ve Maliye Piyango temsil edecek. Türk takımlarının rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Çekilen kuralar sonucunda rakipler ve maçların programı şöyle:

Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Dinamo Bucuresti (Romanya) - Arkas Spor

Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)

Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık; rövanş karşılaşmaları ise; 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta

Bayanlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3- 5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu

K.V. Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango

Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu

Slavia EU Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

Bayanlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
Aralık, Türkiye, Spor
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