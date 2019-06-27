CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Türkiye
'yi 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri ve programları belli oldu.
2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi kadınlarda; Galatasaray
HDI Sigorta
ve Kameroğlu Beylikdüzü
Vol. İht., erkeklerde; Arkas Spor
, Galatasaray ve Maliye Piyango
temsil edecek. Türk takımlarının rakipleri, Avrupa
Voleybol Konfederasyonu'nun Lüksemburg
'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Çekilen kuralar sonucunda rakipler ve maçların programı şöyle:
Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Dinamo Bucuresti (Romanya
) - Arkas Spor
Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)
Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık
; rövanş karşılaşmaları ise; 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Grupa Azoty Chemik Police (Polonya
) - Galatasaray HDI Sigorta
Bayanlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3- 5 Aralık
, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu
K.V. Luboteni Ferizaj (Kosova
) - Maliye Piyango
Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu
Slavia EU Bratislava
(Slovakya
) - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
Bayanlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL