Cevdet Yılmaz'dan Elazığ Depremine Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."