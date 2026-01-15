Çevik Liderlik Zamanı - Son Dakika
Çevik Liderlik Zamanı

15.01.2026 13:16
Natal Dank, belirsizlikte liderliğin çevikliği ve uyum sağlama önemini vurguladı.

Küresel, politik ve ekonomik belirsizlikler dünyasında liderlik modelleri de büyük bir dönüşümden geçiyor.

PXO Culture İcra Direktörü ve Baş Danışmanı Natal Dank, dünyada artan belirsizlik ortamında liderliğin uyum sağlama ve hızlı karar alma kapasitesine dayanması gerektiğini belirterek, çevik liderliğin (agile leadership) bu sürecin temel yaklaşımlarından biri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de sürüyor.

Dank, zirve kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, günümüz çalışma hayatının jeopolitik gelişmeler, dijitalleşme, yapay zeka ve iklim krizi gibi etkenlerle köklü biçimde değiştiğini vurguladı. Dank, "İnsanlık tarihinin daha önce hiç karşılaşmadığı düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Ben buna 'temel belirsizlik' diyorum." ifadesini kullandı.

Bu belirsizlik ortamında geleneksel planlama yaklaşımlarının yetersiz kaldığını belirten Dank, "Oluşturduğunuz her planın, her stratejinin bir şekilde değişmeye hazır olması gerekiyor. Elinizde tüm bilgiler yokken karar vermeye hazır olmanız gerekiyor." dedi. Bu durumun liderlik anlayışını da dönüştürdüğünü vurgulayan Dank, ekip yönetimi ve strateji geliştirme süreçlerinin uyum sağlayabilen, yanıt verebilen ve sürekli evrilen bir yapıya sahip olması gerektiğini kaydetti.

Küresel ölçekteki dönüşüme işaret eden Dank, "CEO'ların neredeyse yarısı, organizasyonlarını dönüştürmezlerse 10 yıl içinde ekonomik olarak ayakta kalamayacaklarına inanıyor. Bu tablo karşısında çevik liderlik önem kazanıyor. Çeviklik, karmaşık problemleri çözmekle ilgili." diye konuştu.

Karmaşık problemlerin tek bir çözümü olmadığını dile getiren Dank, bu nedenle deneme ve öğrenme odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi. Natal Dank, "Karmaşık problemler çok katmanlıdır ve bu problemleri çözmenin tek bir yolu yoktur. Karmaşık bir problemi çözmeye başlamanın tek yolu denemek, ampirik olarak çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çevik liderliğin temelinde değer üretiminin yer aldığını vurgulayan Dank, "Değeri daha hızlı ya da daha çok çalışarak üretmezsiniz, bunu önceliklendirme ile yaparsınız. Çeviklik, şu anda üzerinde çalışılması gereken en değerli işin ne olduğunu anlamakla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Deneme yanılma kültürünün çevik liderlikte kritik rol oynadığını belirten Dank, deney ile pilot uygulama arasındaki farklara da işaret ederek, "Bir deney, bir pilot uygulamadan tamamen farklıdır. Deney, başarısız olabilmenizi sağlar, işe yaramazsa yarın durabilir ve farklı bir yöne gidebilirsiniz." dedi.

Çevik liderliğin bir araç ya da süreç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Natal Dank, "Çevik liderlik bir araç ya da süreç değil, bir zihniyettir." diye konuştu. Bu yaklaşımda liderlerin asıl sorumluluğunun insanları değil sistemi yönetmek olduğunu belirten Dank, "İnsanların gelişebileceği bir sistemi kurun ve onların iyi iş çıkarmasına izin verin." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA

