Kocaeli'nde 3 gün önce tahliye olan şahıs adam vurdu

29.12.2025 10:55
Kocaeli'nin Derince ilçesinde cezaevinden 3 gün önce tahliye olan bir kişi, büfede yaşadığı tartışma sonucunda başka bir adamı vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan şahıs büfede adam vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen İ.S. ile T.İ., büfe içinde tartıştı. Tartışmanın ardından İ.S. yanındaki silah ile T.İ.'ye iki el ateş etti.

POLİS, OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri büfe içinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ile ilgili bilgiye ise ulaşılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Orange07 Orange07:
    al işte..film daha yeni başlıyor.50 bin mahkum hapishanelerde yer yok diye bırakılırsa,bedelini her zamanki gibi yine bizler ödeyeceğiz. 199 5 Yanıtla
  • Mutlu Akdeniz Mutlu Akdeniz:
    Çıktığı gibi kuşanmış tesisatı eleman,kürkçü dükkanı yakında dolar. 114 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    bunlar lo lo daha le Lee var 94 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    İnsanlarda nasıl olsa bi şekilde çıkarız düşüncesi oluşturuyorlar Herkes cezası neyse yatmalı ki bi daha suç işlerken iki kere düşünsün 93 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    devamkee 67 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
