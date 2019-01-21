Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Antalya'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Antalya'da Yakalandı

46 dakika önce

Manavgat ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlının açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Cezaevi Firarisi Antalya'da Yakalandı, System.String[]
Manavgat ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlının açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Örnek Mahallesi'nde bir restoranda akşam meydan gelen hırsızlık olayıyla ilgili Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelinin Y.E.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kaldığı otelde yakaladı.

Şüphelinin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu ve Seydişehir Açık Cezaevinden firar ettiği için arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen Y.E.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kerç Boğazı'nda İki Gemi Alev Aldı! Gemide Türkler de Var Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber

MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:25:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Antalya'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]