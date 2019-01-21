Cezaevi Firarisi Antalya'da Yakalandı
46 dakika önce
Manavgat ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlının açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.
Manavgat
ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlının açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.
Örnek Mahallesi'nde bir restoranda akşam meydan gelen hırsızlık olayıyla ilgili Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından şüphelinin Y.E.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kaldığı otelde yakaladı.
Şüphelinin, Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu ve Seydişehir Açık Cezaevinden firar ettiği için arandığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen Y.E.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:39 Kaynak: AA
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