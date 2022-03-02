Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

DÜZCE'de, 11 Ekim 2021'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın'a (21) bir daha ulaşılamadı. Çiftliğe götürerek, dövdükleri Yalçın'ın daha sonra buradan ayrıldığını öne süren 5 kişi, tutuklandı. Cezaevindeki şüphelinin cinayet itirafında bulunmasıyla Yalçın'ın cesedinin, başkasına ait mezara gömüldüğü ortaya çıktı.

Beyciler Mahallesi'nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, geçen yıl 11 Ekim sabahı arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın da polise haber verdi. İhbarla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sertan Yalçın'ın, Konuralp bölgesinde çiftliğe götürüldüğü ve buradan çıkmadığı tespit edildi. Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, dövdükleri Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını öne sürdü. Dövme nedeni hakkında konuşmayan 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik ve çevresindeki aramalarda ise Yalçın'a ulaşılamadı.