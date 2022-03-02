Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

02.03.2022 10:59
Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

DÜZCE'de, 11 Ekim 2021'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın'a (21) bir daha ulaşılamadı.

DÜZCE'de, 11 Ekim 2021'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın'a (21) bir daha ulaşılamadı. Çiftliğe götürerek, dövdükleri Yalçın'ın daha sonra buradan ayrıldığını öne süren 5 kişi, tutuklandı. Cezaevindeki şüphelinin cinayet itirafında bulunmasıyla Yalçın'ın cesedinin, başkasına ait mezara gömüldüğü ortaya çıktı.

Beyciler Mahallesi'nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, geçen yıl 11 Ekim sabahı arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın da polise haber verdi. İhbarla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sertan Yalçın'ın, Konuralp bölgesinde çiftliğe götürüldüğü ve buradan çıkmadığı tespit edildi. Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, dövdükleri Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını öne sürdü. Dövme nedeni hakkında konuşmayan 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik ve çevresindeki aramalarda ise Yalçın'a ulaşılamadı.

CESEDİ MEZARDAN ÇIKARILDI, DARP İZLERİ VE KIRIKLAR VARSertan Yalçın'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, 5 aylık süreçte birçok bölgede çalışma yaparken, cezaevindeki şüphelilerden biri, cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Yalçın'ı öldürdükten sonra Yığılca'nın Çamlık köyündeki Çamlık Mezarlığı'nda başkasına ait mezara gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmayla Yalçın'ın cansız bedeni, mezardan çıkarıldı. Sertan Yalçın'ın cansız bedeninde darp izleri ve kırıklara rastlanılırken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
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Cinayet, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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