Kastamonu'da akıl almaz olay! Hakkında tutuklama kararı verilen şahıs, cezaevine nakledilirken "acıktım" deyince uğranan pideciden firar etti - Son Dakika
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Kastamonu'da akıl almaz olay! Hakkında tutuklama kararı verilen şahıs, cezaevine nakledilirken "acıktım" deyince uğranan pideciden firar etti

06.10.2022 03:14
Kastamonu'da akıl almaz olay! Hakkında tutuklama kararı verilen şahıs, cezaevine nakledilirken "acıktım" deyince uğranan pideciden firar etti

Kastamonu'da Cide ilçesinde işlediği suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı verilen şahıs, cezaevine götürülürken, "acıktım" deyince, bir pide salonunda mola verildi. Pidecide girdiği tuvaletin camından firar eden tutuklunun yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide'de hizmet veren bir pide salonuna getirildi.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

"İLÇENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TUTULDU"

Yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, "Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

Kastamonu, Araştırma, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da akıl almaz olay! Hakkında tutuklama kararı verilen şahıs, cezaevine nakledilirken 'acıktım' deyince uğranan pideciden firar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da akıl almaz olay! Hakkında tutuklama kararı verilen şahıs, cezaevine nakledilirken "acıktım" deyince uğranan pideciden firar etti - Son Dakika
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