Son Dakika Haberleri: Cezayir Dış Müdahaleye Tamamen Karşı

Cezayir Dış Müdahaleye Tamamen Karşı

1 saat önce

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili olarak hem vatandaşların hem de yetkili makamların dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi.

Cezayir Dış Müdahaleye Tamamen Karşı, System.String[]
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili olarak hem vatandaşların hem de yetkili makamların dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte ile görüşmesinin ardından yaptığı ve Cezayir Haber Ajansı APS'de yer alan açıklamasında Lamamra, dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, "Gizli güçler, sivil toplum kuruluşları ve içişlerimize karışma niyeti taşıyan kişileri uyarıyoruz. Şu dönemde tüm Cezayir halkı, bu tür davranışlara tek yürek olarak karşı duracaktır." ifadesini kullandı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Ancak Buteflika 11 Mart'ta yaptığı açıklamayla, beşinci dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Ardından, Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 03:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir Dış Müdahaleye Tamamen Karşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]