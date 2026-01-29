Chiang Mai'de Askeri Uçak Düştü: 2 Ölü

BANGKOK, 29 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Chiang Mai kentinin Chom Thong bölgesinde bir AT-6 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyaya göre kaza, perşembe günü yerel saatle 10.30 sularında eğitim uçuşu sırasında meydana geldi.
Acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edilirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
