Son Dakika Haberleri: CHP 12 ilçede AK Parti'nin önüne geçti
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CHP 12 ilçede AK Parti'nin önüne geçti

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki oy dağılımına göre, CHP Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bahçelievler, Tuzla, Beykoz ve Şile'de AK Parti'nin önüne geçti.

CHP 12 ilçede AK Parti'nin önüne geçti, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki oy dağılımına göre, CHP Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bahçelievler, Tuzla, Beykoz ve Şile'de AK Parti'nin önüne geçti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:33 
Şile, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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