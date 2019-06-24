CHP 12 ilçede AK Parti'nin önüne geçti
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki oy dağılımına göre, CHP Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bahçelievler, Tuzla, Beykoz ve Şile'de AK Parti'nin önüne geçti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:33
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki oy dağılımına göre, CHP Fatih
, Üsküdar
, Beyoğlu
, Sancaktepe
, Eyüpsultan, Bayrampaşa
, Zeytinburnu
, Çekmeköy
, Bahçelievler
, Tuzla
, Beykoz
ve Şile
'de AK Parti
'nin önüne geçti.
AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü
Ali İhsan Varol, programında CHP ile ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak