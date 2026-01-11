CHP'den AKP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
CHP'den AKP'ye Sert Eleştiriler

11.01.2026 12:12
Murat Çan, AKP'yi krizlerin nedeni olarak gösterdi, halkın CHP'ye umut bağladığını vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "AKP çözümün değil, krizin adresidir. Milletimiz umudunu CHP'ye bağlamıştır ve ilk seçimde halk kendi iktidar seçeneğini yaratacaktır" dedi.

Çan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çan, şöyle konuştu:

"Mesleğinizin evrensel ilke ve değerlerine bağlılığınız, halkın habere ve doğru bilgiye ulaşması için sarf ettiğiniz emekleriniz ve fedakarlıklarınız hem bir vatandaş olarak hem de siyasal görev ve sorumluluk üstlenmiş bir kişi olarak benim nazarımda çok büyük değer ve önem taşıyor. Özellikle son dönemde gasBedilen mesleki haklarınız, ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar, baskılar ve daha birçok olumsuzluk görevlerinizi hakkıyla yapabilmenizin önünde çok büyük barikatlar oluşturmakta ve bu olumsuz koşullar ne yazık ki günden güne daha da ağırlaşmaktadır. Gazeteciler sustuğunda karanlık hakim olur. Bu nedenle gazetecilerin bilgiyi ve fikirlerini özgürce yazabildiği, dile getirebildiği koşullar sağlanıncaya kadar hem sizler için hem de benim için 10 Ocak, bir bayramdan ziyade mücadele günü olma özelliği taşıyacaktır. Bu vesileyle bir kez daha Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum."

Çan, 2025'in dünya genelinde de Türkiye'de de zor bir yıl olduğunu, geçen yıl küresel ve bölgesel krizlerin, politik açmazların, siyasal çelişkilerin ve çatışmaların derinleştiğini ifade etti. Türkiye'nin de bütün bu krizlerden nasibini aldığını söyleyen Çan, "Ancak AKP iktidarı yüzünden ödediğimiz fatura çok daha ağır oldu ve aynı sorunlar çok daha katmerli bir şekilde 2026'ya taşındı. Ekonomik kriz, sosyal buhran, hukuk ve demokratik düzende yaşanan yıkım ve kıyım… Önümüzde yığınla sorun var ve AKP iktidarı bu sorunların kaynağı olmaya, bu sorunları büyüterek siyaset üretme inadından vazgeçmiş değil" dedi.

Murat Çan, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu üzerinden partilerine ve millet iradesine yönelik saldırıların arttığını belirterek, CHP'nin bu baskılara karşı kararlılıkla direndiğini söyledi. Siyasal mekanizmanın vekil transferleriyle yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını ifade eden Çan, bunun AKP iktidarının çaresizliğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Çan, "AKP çözümün değil, krizin adresidir. Milletimiz umudunu CHP'ye bağlamıştır ve ilk seçimde halk kendi iktidar seçeneğini yaratacaktır" dedi.

Çan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"AKP iktidarının ülkeyi yönetemez hale geldiğinin en somut göstergelerinden biri de 2026 bütçesi olmuştur. Vatandaşın sırtındaki vergi yükünü katmerleyerek faizcinin cebini doldurmak için bütçe hazırladılar. 2,7 trilyon lirayı faiz ödemesine, 1,4 trilyon lirayı ise yatırıma ayırdılar. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizli, en faizci bütçesi bu yıl uygulanacaktır. Bu para nereden toplanacak? Emekçinin emeği çalınacak, emekliye sefalet maaşı bağlanacak, işsiz yine işsiz kalacak, çiftçi ektiğinin, biçtiğinin karşılığını alamayacak. İşte buralardan kırpılan bütün paralar faizcinin cebine aktarılacak, kur korumalı vurgunun açtığı delik yamanmaya çalışılacaktır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

