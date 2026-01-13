CHP'den Cari Açık Uyarısı

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, "Kasım ayı cari açık seviyesinin 4 milyar dolara sıçraması hayra alamet değil. Geçen yıl sonunda 10 milyar dolar olan cari açık 2025 sonunda 24 milyar dolar olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, kasım ayında açıklanan cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Atabay şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan kasım ayı cari açık seviyesinin 4 milyar dolara sıçraması hayra alamet değil. Geçen yıl sonunda 10 milyar dolar olan cari açık 2025 sonunda 24 milyar dolar olacak. Seviye şimdilik düşük. Ilımlı petrol fiyatları ve düşük ekonomik aktivite cari açık büyüten yapısal problemleri şimdilik örtüyor. Ancak artış hızı endişe verici. 'Ekonomi tıkırında' değil. Turizm geliriyle günü kurtarıp, sanayiyi ve tarımı çökerten bu ekonomi yönetimi Türkiye'yi kalıcı dış bağımlılığa mahküm etti.

"Sıcak para kasım ayında 1 milyar dolarla ülkesine döndü"

Finansman tarafında da durum açıkça kötü. Sıcak para bile AK Parti politikalarına güvenmeyerek kasım ayında 1 milyar dolarla ülkesine döndü. Bankalar ve reel sektör dış borcunu artırmaya devam ediyor. Net hata ve noksan kaleminden izlediğimiz anormal girişler bu yıl anormal çıkışlara döndü.

"TCMB döviz rezervleri 19,4 milyar dolar eksildi"

Cari açık yüksek değilken bile merkez bankası rezervlerini zorluyor. Yılın başından bu yana 18,0 milyar dolar kaynağı belirsiz para ülkeden kaçtı, TCMB döviz rezervleri 19,4 milyar dolar eksildi. Bu rakamlar Türkiye ekonomisinin yapısal 'enerji bağımlılığı' ve 'dış ticaret açığı' sorunlarının şiddetlenerek gün yüzüne yaklaştığının göstergesi.

"Gerçek çözüm; güven vererek kaliteli yatırım çekmekte"

Gerçek çözüm; kur baskısı ve emek hırsızlığı değil, yüksek katma değerli üretim ve hizmetlerde dönüşümde. Güven vererek kaliteli yatırım çekmekte. Buradan çıkışı güçlü kadrolarımızla, parti ve hükümet programımızla biz başaracağız. Çok az kaldı."