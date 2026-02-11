CHP'den Deprem Konutları Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den Deprem Konutları Eleştirisi

11.02.2026 14:51
Murat Emir, depremzedelerin konutlarına ulaşamadığını ve tadilat sıkıntıları yaşadığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, depremzedelerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konutlara kavuşamadığını, evi alanların da tadilat sıkıntısı yaşadığını öne sürdü.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde inşa edilecek konut sayıları için "verilen sözün tutulmadığını" savundu.

Deprem konutlarına depremzedelerin "yarısının" oturamadığını iddia eden Emir, şöyle konuştu:

"Siz ya görmüyorsunuz ya görmek istemiyorsunuz. Orada maketleri çekenler, inşaatların önüne branda gerenler, siz geliyorsunuz diye yol asfaltlayanlar aslında algıları yanıltıyorlar. Büyük bir yalan dönüyor. Vatandaşımız anahtarı alıyor ama evine kavuşamıyor, evini bulamıyor. Bulsa tadilat yapılması lazım, damı akıyor, penceresi yok, mutfağı takılmamış ve onun için de para bulamıyor."

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasını değerlendiren Emir, "Bir defa Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmış olması tam bir skandaldır. Bir defa siyasi iktidar, Akın Gürlek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş davası, Ümit Özdağ'ın tutuklanması, Ayşe Barım'dan 12 yıl sonra darbeci yaratılmaya çalışılması ve buna benzer birçok hukuksuzluğun aslında siyasi olduğunu itiraf etti. Bu davalar, bu dosyalar siyasidir ve bu siyasi dosyaları da siyasetçi Akın Gürlek yürütmüştür." dedi.

Gürlek'in bakan olmasını, belirtilen davaların "siyasi olduğunun itirafı" şeklinde değerlendiren Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletin tabutuna son çiviyi çakan kişiyi adaletin başına bekçi yapıyorsunuz. Öyle bir bekçi ki HSK'nin başkanı olacak kişi. Şimdi bundan sonra o açılan, açılmayı bekleyen davalar, sürdürülen soruşturmalar, tüm Türkiye sathında planlanan siyasi darbeler çok daha kolay yürütülecek. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa 76'ya göre hakimler ve savcılar istifa etmeden siyaset yapamazlar. İstifa etmemiş, görevden alınmamıştır. Cumhurbaşkanı'nın bir imzasıyla 'sen Adalet Bakanı'sın' denmiştir. Dolayısıyla Anayasa çiğnenmiş, tanınmamıştır. Şu haliyle Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı hukuksuzdur."

Kaynak: AA

