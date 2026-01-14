CHP'den Emekli Maaşı Mücadelesi - Son Dakika
CHP'den Emekli Maaşı Mücadelesi

14.01.2026 10:44
CHP, emekli maaşlarına anlamlı bir zam bekliyor, eylem 7. gününde sürüyor. Mücadele sona kadar devam edecek.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Bugün emekliler için mücadele ediyoruz ve buradan uyarıyoruz; yarın gerçekten anlamlı, asgari ücrete yakın bir zamla gelirlerse hep birlikte bu zammı yaparız, yasayı beş dakikada geçiririz. Yoksa bu Genel Kurul salonunu da komisyon salonunu da dar ederiz. Emeklinin hakkını sonuna kadar koruyacağız" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamasında şunları söyledi:

"CHP milletvekilleri olarak emekliler için tuttuğumuz nöbetin 7. günündeyiz. Yarın Plan ve Bütçe komisyonumuza bin liralık bir artışla, sadaka gibi bir artışla geleceklerini öğreniyoruz. Buradan onlara sesleniyoruz; öyle sadaka verir gibi bin lira zam yapacaksanız hiç gelmeyin. CHP size o komisyon salonunu dar edecek. Burada görev yapmak üzere AK Partili milletvekillerini bekliyoruz. Meclis'in görevi emeklinin, halkın, yoksulun, işçinin, işsizin hakkını korumaktır. Bugün emekliler için mücadele ediyoruz ve buradan uyarıyoruz; yarın gerçekten anlamlı, asgari ücrete yakın bir zamla gelirlerse hep birlikte bu zammı yaparız, yasayı beş dakikada geçiririz. Yoksa bu Genel Kurul salonunu da komisyon salonunu da dar ederiz. Emeklinin hakkını sonuna kadar koruyacağız."

Kaynak: ANKA

