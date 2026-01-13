CHP'den Emekli Maaşları İçin Nöbet - Son Dakika
CHP'den Emekli Maaşları İçin Nöbet

13.01.2026 11:35
CHP milletvekilleri, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması için nöbette.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla sürdürdükleri nöbet devam ederken yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyoruz; emeklinin, asgari ücretlinin içine düştüğü durum vahim. Bu, ülke içerisinde büyük sorunlar yaratır. Gelin sizler de destek verin en düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkartalım, emeklinin sorunlarını çözelim" dedi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, "Emeklileri bu sefalet zammından kurtarmak, insan onuruna yaraşır bir gelir ile onların yaşamlarına devam etmelerini sağlamak için emekliler adına nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi altıncı gününde devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

"Emeklilerin insanca bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli ücreti almalarına yönelik başlayan nöbetimiz 6'ncı gününde devam ediyor. Emekliler için intibak yasasının çıkartılması, ilaç katkı payının kaldırılması, bayram ikramiyelerinin asgari ücrete eşitlenmesi ve emekliler arasındaki ayrımın son bulmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra özellikle seyyanen tüm emeklilere artış sağlanması için nöbetimize devam ediyoruz. Ülkemizdeki 16 milyon emeklinin hakkını Meclis'te sürekli dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da çağrıda bulunuyoruz; emeklinin, asgari ücretlinin içine düştüğü durum vahim. Bu ülke içerisinde büyük sorunlar yaratır. Gelin sizler de destek verin en düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkartalım, emeklinin sorunlarını çözelim."

"Hükümetin emeklilere olan borcunu ödemesi gerektiğini vurguluyoruz"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Emeklilere layık gördükleri sefalet zammını kabul etmiyoruz ve bu nedenle Meclis'te halkın umudu olan TBMM'de bu zammın en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için nöbetteyiz. AKP'nin iktidara geldiği ikinci ayda Ocak 2003'te en düşük emekli aylıkları asgari ücretin bir buçuk katıydı. Bugün de emekliler için maalesef vahim bir tabloya işaret ediyor. O nedenle en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesinde olmak üzere diğer emeklilere de benzer oranda kademeli olarak artış sağlanarak emeklileri bu sefalet zammından kurtarmak, insan onuruna yaraşır bir gelir ile onların yaşamlarına devam etmelerini sağlamak için emekliler adına nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ise şunları söyledi:

"Gönül ister ki hem emekliler hem asgari ücretliler daha iyi şartlarda, daha mutlu bir Türkiye'de yaşamış olsunlar fakat maalesef son yıllarda emekliler artık yaşamıyor, sürünüyor vaziyette. Bizler bunun acısını çektiğimiz için halkın bunu duyması, görmesi özellikle hükümetin daha çok farkına varması için nöbetimize devam ediyoruz. Aslında düşündüğümüzde emekliye verilen bu kadar düşük maaşın sonucunda beslenmelerinde sıkıntı yaşayacakları için kendilerini mutlaka sağlık sorunlarıyla baş başa bulacaklar. Sonucunda da sağlık giderleri yine hükümete yansıyacak. O yüzden yıllarca bu devlete çalışarak vergilerini ödemiş şimdi de emekli olmuş ve kalan zamanını huzurlu yaşamak için hükümetin de emeklilere kendilerine düşen bu borcu ödemesi gerektiğini tekrar vurgulamak için nöbetlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

