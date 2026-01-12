CHP'den Emeklilere Destek Eylemi - Son Dakika
CHP'den Emeklilere Destek Eylemi

12.01.2026 17:30
CHP, emeklilere düşük maaşları eleştirerek TBMM'de devam eden eylemle adalet talep ediyor.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekliler için TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları eyleme ilişkin yaptığı açıklamada emeklilere, "Sizinle alay eden, dalga geçen, sizi hafife alan ve açlık sınırının çok altında maaş verenleri affetmeyin" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi beşinci gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, emeklilerimiz için tutmuş olduğumuz nöbetin 5'inci günündeyiz. Evet, aslında basın toplantımızın tamamını burada yapacaktık, ama izin vermediler. Basını basın locasına almadılar. Allah'tan gazeteci kökenli milletvekilimiz Ali Öztunç buradaydı. Basın locasına çıktı; kısa süreli de olsa gazetecilik görevini yapıyor. O bizi çekiyor. Buradan milyonlarca emekliye bir kez daha sesleniyoruz: Biz buradayız, sizin hakkınız için.

Açlık sınırı altında yaşamak zorunda olmadığınız için biz buradayız. Günlerdir burada 24 saat nöbet tutuyoruz. Bunu hafife alan, dalga geçen, hakaret eden, 'sersem' diyen AKP'li yöneticiler var. Şaşırıyor muyuz? Asla. Çünkü onlar hayatın gerçeklerinden, sokaktan, pazardan, çarşıdan kopmuşlar. AK Parti Grup Başkanvekili 'Bunlar niye her gün eylem yapıyor?' diyor. Eğer böyle bir iktidar varsa, bizim için eylem kaçınılmazdır.

Bu eylemler devam edecek. Biz burada bulunmaya devam edeceğiz. Ama emeklilerimize bir kez daha sesleniyoruz: Sizin iki maaş ikramiyeniz, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun direnişi sayesinde oldu. Yakında bayram ikramiyeleri verilecek. Ne kadar verecekler? Yine biz direneceğiz, bunu gündeme getireceğiz. Sizinle alay eden, dalga geçen, sizi hafife alan, açlık sınırının çok altında maaş verenleri affetmeyin. Biz burada, sizler ve millet için önemli bir eylemde bulunuyoruz.

Buradan tüm Türkiye'ye tekrar tekrar sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi grubu 86 milyon için var ve AK Parti grubu bu eylemi görür görmez bilmiyoruz ama bin lira, yani 1 kilo kıyma için bu meclis toplanmamalı. Emekliye adalet, emekliye yakışır bir yaşam için direnişe devam."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
