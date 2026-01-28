CHP'den Gazze Barış Kurulu Üyeliğine Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'na katılmasına ilişkin, "Barış Kurulu uluslararası bir teşkilat olduğuna göre üyelik için TBMM onayı gerekmiyor mu? İdari kararla üye olunmakla Anayasa ihlalinde bulunulmuş olmuyor mu" diye sordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, Kurul'un Türkiye'yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığı belirtildi. CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, açıklamayı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tan, paylaşımında şu soruları sordu:

"Barış Kurulu uluslararası bir teşkilat olduğuna göre üyelik için TBMM onayı gerekmiyor mu? İdari kararla üye olunmakla Anayasa ihlalinde bulunulmuş olmuyor mu?"