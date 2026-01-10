CHP'den Gümrük Muafiyetine Tepki

(ANKARA)- CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyetinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin, "Büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye'mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın" diyerek iktidara tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Yolcu beraberinde getirilen eşyaların vergi oranları artırılırken, artık en düşük tutarlı siparişler için dahi gümrük beyannamesi ve ek hizmet bedeli ödenecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir teknoloji devrimi yaşıyor. Bu devrimi Türk gençliği de çok yakından takip ediyor, dünyanın bilgisini ülkemize transfer ediyor, büyük bir iştahla öğreniyor, üretiyor ve fikirlerini hayata geçiriyor.

Gençlik kıt imkanlarla yenilik yapıyor, kendi robotlarını üretiyor, dünyayla aramızdaki teknolojik makası kapatmak için büyük bir enerji sarf ediyor. Ancak, bu üretim için gerekli parçaları,tüm dünya gibi, yurt dışından getirmemiz gerekiyor.

Yurt dışından yapılan bireysel alımlara tamamen gümrük uygulamak evinde teknoloji geliştiren çok sayıda gence 'sen sakın üretme, git fahiş fiyata son ürünü satın al' demektir. Zaten alım gücümüz zayıfken, teknoloji devriminden Türk gençliğini izole etmektir.

Gençlerin erişmek zorunda olduğu donanım ve bileşenler dışarıda vergilenip içeride de kontrolsüz fiyatlanıyorsa, burada ne yerli üretim teşvik edilir ne de teknoloji ekosistemi büyür.

Memleketimiz için araştıran-geliştiren ve üreten gençler çok haklı bir soru soruyor: 'Ülkemizde üretilmeyen parçaları nasıl temin edeceğiz?' Zaten büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye'mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın"