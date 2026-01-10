CHP'den Gümrük Muafiyetine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Gümrük Muafiyetine Tepki

10.01.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cem Aydın, 30 euro gümrük muafiyetinin kaldırılmasına iktidara tepki gösterdi, gençlerin teknolojiye erişimini savundu.

(ANKARA)- CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyetinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin, "Büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye'mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın" diyerek iktidara tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Yolcu beraberinde getirilen eşyaların vergi oranları artırılırken, artık en düşük tutarlı siparişler için dahi gümrük beyannamesi ve ek hizmet bedeli ödenecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir teknoloji devrimi yaşıyor. Bu devrimi Türk gençliği de çok yakından takip ediyor, dünyanın bilgisini ülkemize transfer ediyor, büyük bir iştahla öğreniyor, üretiyor ve fikirlerini hayata geçiriyor.

Gençlik kıt imkanlarla yenilik yapıyor, kendi robotlarını üretiyor, dünyayla aramızdaki teknolojik makası kapatmak için büyük bir enerji sarf ediyor. Ancak, bu üretim için gerekli parçaları,tüm dünya gibi, yurt dışından getirmemiz gerekiyor.

Yurt dışından yapılan bireysel alımlara tamamen gümrük uygulamak evinde teknoloji geliştiren çok sayıda gence 'sen sakın üretme, git fahiş fiyata son ürünü satın al' demektir. Zaten alım gücümüz zayıfken, teknoloji devriminden Türk gençliğini izole etmektir.

Gençlerin erişmek zorunda olduğu donanım ve bileşenler dışarıda vergilenip içeride de kontrolsüz fiyatlanıyorsa, burada ne yerli üretim teşvik edilir ne de teknoloji ekosistemi büyür.

Memleketimiz için araştıran-geliştiren ve üreten gençler çok haklı bir soru soruyor: 'Ülkemizde üretilmeyen parçaları nasıl temin edeceğiz?' Zaten büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye'mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın"

Kaynak: ANKA

Cem Aydın, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Gümrük Muafiyetine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Destici’den Bakırhan’a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir. Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.
Suriye’den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye’nin geleceğinde asli bir ortağıdır Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

19:21
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
19:05
Gerçek mi yapay zeka mı Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 20:23:30. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Gümrük Muafiyetine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.