CHP'den Hatay'a Acil İradeye Çağrı

28.01.2026 22:29
Tamaylıgil, Hatay için zamanında doğru irade ve eylem çağrısında bulundu, rapor hazırlayacaklar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, " Hatay'da doğruyu zamanında görüp uygulayacak bir iradeye ihtiyacımız var." dedi.

Tamaylıgil, partisinin Defne İlçe Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, Hatay'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Hatay'ın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilendiğini hatırlatan Tamaylıgil, partililerle kentte temas ve incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Tamaylıgil, hazırlayacakları raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hatay'da doğruyu zamanında görüp uygulayacak bir iradeye ihtiyacımız var. Geç kalmayalım. Gecikmiş olmak önemli sıkıntıları hazırlamış durumda. Doğru görmek, Hatay'ı bir bütün olarak tahlil etmek ve bugün özellikle 5 ilçemizde ortaya çıkan faturayı doğru tespit edip çözümü de adalet içinde ve gerçek ekonomik verilerle değerlendirmek gerek."

CHP Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Şubat'ta Hatay'da olacağını söyledi.

Özel'in ziyareti öncesinde veri toplayıp rapor hazırlamak için kente geldiklerini dile getiren Nazlıaka, "Hataylıların derdini, derdimiz edinmeyi ve özellikle 6 Şubat depreminden sonra yaşananları bölgedeki yurttaşlarımızla bir arada olarak kamuoyunun gündemine taşımayı çok önemsiyoruz." dedi.

Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

Kaynak: AA

